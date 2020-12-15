Koronavirüs tedavisi sonrası testi negatife dönen doktor yaşamını yitirdi

15 Aralık 2020 Salı, 19:51

Isparta Şehir Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Dr. Serdal Gül, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tedavinin ardından son testi negatif çıkan Gül, hastaneden taburcu edildi.

Kısa bir süre sonra akciğerinden rahatsızlık geçiren Dr. Gül, 5 Aralık’ta Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Serdal Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Serdal Gül’ün 3 çocuk babası olduğu ve eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.