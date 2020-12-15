Koronavirüs tedavisi sonrası testi negatife dönen doktor yaşamını yitirdi
Isparta Şehir Hastanesi’nde koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan ve son yapılan Covid-19 testi negatif çıkan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül, tekrar rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta Şehir Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Dr. Serdal Gül, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tedavinin ardından son testi negatif çıkan Gül, hastaneden taburcu edildi.
Kısa bir süre sonra akciğerinden rahatsızlık geçiren Dr. Gül, 5 Aralık’ta Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Serdal Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Serdal Gül’ün 3 çocuk babası olduğu ve eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
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