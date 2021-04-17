Koronavirüse yakalandığını duyuran yurttaş 10 saat sonra hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi.
Zonguldak Kozlu’da yaşayan ve geçimini cep telefonu aksesuarları satışı yaparak sağlayan Ramazan Girgin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.
Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam (16 Nisan 2012) sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.
Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.
Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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