Koronavirüse 'data' dayanmıyor

17 Mayıs 2020 Pazar, 12:38

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüketici alışkanlıkları ve iş yapış yöntemlerini değişmeye başladı, evden çalışmak, telefon ve internet kullanımlarını zirveye taşıdı. Koronavirüsle ticaret ve alışverişin online kanala kaydı. Bu dönemde evine ilk kez internet alanların sayısında artış sürerken, evden /uzaktan çalışan kişi sayısının artışı donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talebi de artırdı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, evden çalışma, uzaktan eğitim gibi etkenler tüketicilerin data kullanım alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirterek, salgın öncesinde akşam saatleri gibi belli zaman dilimlerine yığılan kullanımın artık gün içine yayıldığını söyledi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin

Sektörde mobil ve sabit data kullanımının arttığını vurgulayan Şahin, “Vodafone özelinde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemliyoruz” dedi.

DİJİTALLEŞENLER BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile koronavirüs sürecinde iş yapış şekillerinin nasıl değiştiğini ve telekom sektörünün geleceğini konuştuk. Meltem Bakiler Şahin'in değerlendirmeleri şöyle:

- Toplantılarımızı online yapıyoruz, üretimden pazarlamaya tüm iş süreçlerimizi uzaktan takip edebiliyoruz.

- Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, sunduğumuz dijital çözümler sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor.

- Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söylüyorduk.

- Dijitalleşmeyi gerçekleştiren işletmeler, içinde bulunduğumuz şartlarda bir adım öne çıktı ve uzaktan çalışma sistemine kolaylıkla uyum sağladı.

ANADOLU EVDEN ÇALIŞMAYA TAM GEÇEMEDİ

- Anadolu’da üretim yapan firmalarda evden çalışma sistemine daha az geçildiğini görüyoruz.

- Üretim devam ettiğinden ofis çalışanları da üretimdeki çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmamak için işe gitmeye devam ediyor.

- Müşterilerimizle sürekli iletişim halindeyiz ve ihtiyaçlarına göre çözüm sunuyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle son dönemde uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam ediyoruz.

BULUT SANTRAL UYGULAMASINA BÜYÜK TALEP

- Bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini görüyoruz. Bankacılık, bankacılık dışı finans gibi sabit numarayı aktif kullanan sektörler çağrı merkezlerini uzaktan çalışma sistemine geçirebilmek için bu çözümü tercih ediyor.

- Üretim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümlerimiz bu sektörün en çok tercih ettiği ürünler.

- Perekande sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybettiği trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yöneldi.

- Evden çalışmaya geçen tüm sektörlerde güvenli uzaktan bağlantı için SSL VPN çözümüne ilgi var ve ayrı internet altyapılarında yükseltme ihtiyacı oluştu.

- E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor.

YÜZDE 80'İ HİZMETLERİNİ DİJİTALE TAŞIDI

- Finans sektöründeki işletmeler hizmetlerinin yüzde 80’ini dijitale taşıdığını belirtiyor.

- Koronavirüs sürecinde hızlı reaksiyon alıp evden çalışmaya geçme oranı da yüksek. Kesintisiz ve güvenli bağlantı öncelikli ihtiyaçları. Bu sektörde evrak ve fatura süreçlerinin fiziksel yapılması zorunluluğu sıkıntı yaratıyor.

- E-imza çözümleri, fintech ve internet altyapı düzenlemeleriyle bu işletmelerimize destek verebiliyoruz.

- Bu sektörden yoğun biçimde teknoloji yatırımları konusunda danışmanlık talebi de geliyor.

- Bulut Santral uygulamamız ile pek çok firmaya çağrı merkezlerini eve taşıma konusunda destek olduk.

- Perakende sektörüne baktığımızda araştırmamıza katılan işletmelerin yüzde 30’unun e-ticaret ve online platformlar üzerinden işlerini yürüttüğünü görüyoruz.

- Bu oran giderek artıyor ve salgın sonrasında da artışın süreceğini öngörüyoruz.

ÜRETİMDE VARDİYALI ÇALIŞMA

- Üretimi sürdürmek zorunda olan işletmeler vardiyalı çalışıyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkatle uyduğunu belirtiyor.

- Perakende sektöründeki işletmeler uzaktan çalışmada dijital pazarlama, VPN, Office 365, Cloud Pbx App gibi çözümlerimizi yoğun biçimde kullanıyor.

- Otel, restoran ve cafe sektöründe (HORECA) işletmelerin yüzde 30’u işlerini tamamen durdurduğunu belirtiyor.

- Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyum çerçevesinde faaliyetlerini sürdürenler e-ticaret ve dijital pazarlama çözümlerine yatırımlarını artırıyor.

ULAŞTIRMADA İŞLER DURDU

- Ulaştırma sektöründeki değişim negatif yönde. Nakliyat, servis gibi hizmetleri veren işletmelerin çoğu işlerini durdurduğunu belirtiyor.

- Sağlık sektöründe özel muayenehane, medikal eşya depoları, tahlil merkezleri gibi işletmelerden uzaktan çalışma ve online platforma geçişler oldu.

- Eğitim sektöründe işletmelerin yüzde 35’inin hizmetlerini tamamen dijitale taşıdı. İşletmelerin yüzde 66’sında daha önce evden çalışma sistemi yokken, salgın sürecinde ilk aksiyonları bu sisteme dönmek olmuş. Bu sektörde uzaktan eğitim için VPN, Office365 gibi güvenli çözümler, bilgisayar ve teknolojik ekipmanlara yönelik yatırımlarda artış var.

UZAKTAN BAĞLANMA ÜRÜNLERİNE TALEP ARTACAK

- Üretim sektöründe, merkez ofis dışında hayat çok değişmedi. Burada ağırlıklı olarak çalışanların sağlığını korumaya yönelik adımlar var. Somut örnek vermem gerekirse; Mado’ya 3 bin çalışanının sağlığını Vodafone Business termal kamera ile takip etme imkanı sağladık. Termal kamera çözümü, şirketin Kahramanmaraş’taki fabrikasında personelin vücut sıcaklık değerlerini anlık olarak raporluyor. Ateşi yüksek olan kişileri tespit ederek giriş-çıkışları kapatabiliyor ve ilgili birimlere alarm gönderiyor. Böylece çalışanların sağlığı korunmuş olurken, koronavirüsün yayılması da önleniyor.

- Ancak salgın sürecinden sonra üretim sektöründe de sanal sunucu/SSL VPN gibi uzaktan bağlanma ürünlerine yatırımın artması bekleniyor.

TARIMDA ONLİNE PAZARLAMA ÖNE ÇIKIYOR

- Tarımda ise pozitif bir ayrışma söz konusu. Salgın sonrasında da bu sektörün önemi artacağından ciddi anlamda dijitalleşme yatırımları artıyor. Uzaktan takip sistemleri tarımda daha fazla kullanılıyor. Online pazarlama ve bunu kolaylaştıracak uygulamalar da tarımda öne çıkıyor.

HİBRİT ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK

- Ben salgın sonrası süreçte hibrit bir çalışma sistemine geçeceğimizi düşünüyorum. Yani ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu bir düzenden bahsediyorum. İki tarafın bu şekilde entegre olduğu ve birbirini beslediği bir düzen bu.

- Salgın sonrası süreçte bugün ön planda olan teknoloji, tarım, gıda, ambalaj, lojistik ve e-ticaret gibi sektörler bu özelliklerini sürdürecek.

- Artık tüm şirketlerin uzun vadeli ve stratejik düşünerek iletişim araçlarına ve teknolojiye yapacakları yatırımları öne çekeceğini ve hızlandıracağını göreceğiz.

VODAFONE BUSİNESS'TAN DESTEĞE DEVAM

- Satış ziyaretlerinin, küçük toplantıların, seminerler ve sunumların dijital iletişim kanallarından yapılması kalıcı hale gelecek.

- Doğal olarak operasyonların buluta taşınması, donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talep artarak devam edecek. Siber güvenliği sağlayan teknolojilere olan talep de artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz.

- Gartner’a göre dünya çapındaki bulut geliri 2020’de 266.4 milyar dolara yükselecek. Yaşadığımız süreç bu rakamları daha da yukarı taşıyacak.

- Koronavirüs salgınında fiziksel hareket kısıtlandığı için ticarette elektronik belgeler daha etkin kullanılacak. Yani işletmeler e-dönüşümü de hızlandıracak.

- Vodafone Business olarak biz de bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz.



