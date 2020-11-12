Koronavirüse yakalanan Başaran Ulusoy yoğun bakıma kaldırıldı
TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy, koronavirüse yakalandı. Ulusoy'un hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy'un Covid-19 teşhisiyle İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Turizm sektöründen önce birçok sektörde faaliyet gösteren 71 yaşındaki Ulusoy'un rahatsızlığı TÜRSAB’ın resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
TÜRSAB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eski yönetim kurulu başkanlarımızdan Sayın Başaran Ulusoy’un rahatsızlanarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Ulusoy’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Eski Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Başaran Ulusoy’un rahatsızlanarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Ulusoy'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.— TÜRSAB (@tursaborgtr) November 11, 2020
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