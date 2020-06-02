Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen doktor yaşamını yitirdi
Koronavirüse yakalandıktan sonra cildi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng'in, Wuhan Merkez Hastanesi'ndeki 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitirdiği bildirildi
Dr. Hu Weifeng
Çin merkezli thepaper.cn'in haberine göre, salı günü erken saatlerde durumu ağırlaşan ve değerleri istikrarsızlaşan Hu, sabah 6:00 sularında yaşama gözlerini yumdu.
Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldığı Ocak ayından bu yana tedavi gören ve durumu yer yer düzelme kaydeden Hu, 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında beyin kanaması geçirmişti.
Covid-19 tedavisi sırasında cildinde koyulaşma gözlenen bir başka doktor olan Yi Fan, 6 Mayıs'ta hastaneden taburcu edildi. Her iki doktorun da basına verilen fotoğrafları dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
Dr. Yi Fan
Hu'nun, Wuhan Merkez Hastanesinde çalışan doktorlar arasında Covid-19'la bağlantılı şekilde ölen altıncı sağlık personeli olduğu bildirildi.
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