Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen doktor yaşamını yitirdi

02 Haziran 2020 Salı, 13:32

Dr. Hu Weifeng

Çin merkezli thepaper.cn'in haberine göre, salı günü erken saatlerde durumu ağırlaşan ve değerleri istikrarsızlaşan Hu, sabah 6:00 sularında yaşama gözlerini yumdu.

Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldığı Ocak ayından bu yana tedavi gören ve durumu yer yer düzelme kaydeden Hu, 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında beyin kanaması geçirmişti.

Covid-19 tedavisi sırasında cildinde koyulaşma gözlenen bir başka doktor olan Yi Fan, 6 Mayıs'ta hastaneden taburcu edildi. Her iki doktorun da basına verilen fotoğrafları dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Dr. Yi Fan

Hu'nun, Wuhan Merkez Hastanesinde çalışan doktorlar arasında Covid-19'la bağlantılı şekilde ölen altıncı sağlık personeli olduğu bildirildi.