Koronavirüsle ilgili korkutan araştırma: Etkileri aylarca sürüyor
Koronavirüsü atlatanlarında uzun vadede virüs etkilerinin görülüp görülmediğini araştıran bilim insanları, hastanede tedavi görmüş hastalarının çoğunun 6 ay sonra şikayetlerinin sürdüğünü söyledi.
Koronavirüsü atlatanlarında uzun vadede virüs etkilerinin görülüp görülmediğini araştıran bilim insanları, hastanede tedavi görmüş hastalarının çoğunun 6 ay sonra şikayetlerinin sürdüğünü söyledi.
Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentindeki bir hastanede 6 ay önce virüs tedavisi gören 1,733 kişiyle görüşüldü. Ocak-Mayıs ayları arasında tedavi gören kişilerin yüzde 76’sının hastalığın etkisinden 6 ay sonra dahi tamamen kurtulamadığı tespit edildi.
Araştırmaya göre, yorgunluk veya kas güçsüzlüğü yüzde 63 ile en çok bildirilen semptom oldu. Diğer sorunların ise yüzde 26 ile uyku sorunu, yüzde 23 ile de anksiyete veya depresyon olduğu belirtildi.
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