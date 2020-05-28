Koronavirüste örnek gösterilen ülkede ikinci dalga mı başladı?
Koronavirüs salgınına etkili müdahale eden ülkelerden biri olarak örnek gösterilen Güney Kore'de 5 Nisan'dan beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içinde 79 yeni vakanın görüldüğü belirtildi.
Zamanında alınan sıkı önlemler, yoğun bir şekilde Covid-19 testi yapılması ve takip sistemlerinin verimli çalışmasıyla koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek ülke haline gelen Güney Kore’de 5 Nisan’dan beri en yüksek günlük vaka tespit edildi.
Son günlerde vaka sayısında ciddi bir artış yaşayan Güney Kore’de son 24 saat içerisinde 79 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Vakaların 68’inin yerel kaynaklı bulaşmalar olduğu açıklandı. Özellikle uluslararası kamuoyu koronairüs vaka sayısında karşılaşılan bu ani artış ile birlikte “Güney Kore’de ikinci dalga korkusu” ve “Koronavirüste ikinci dalga geldi” yorumlarını yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vakaların büyük oranda başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi ve Incheon’da görüldüğü belirtilirken Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, “54 vaka Bucheon’daki bir kargo merkezindeydi. Burası Seul’un merkezine 25 dakikalık mesafede” dedi.
Kim Gang-lip, geçen haftalarda bir gece kulübünde eğlenen bir kişide corona virüsü görülmesinin ardından vaka sayısının hızla arttığını belirtirken, bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
ÇALIŞANLARA İZİN VERİN
Yaşananların ardından soruşturma ve salgının takip yöntemlerine dikkat çeken Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, vatandaşlara gereksiz yere dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, “İşverenler hasta çalışanlarına izin vermeli” dedi.
Park, “Salgının bulaşma rotası çok farklı. Ofisler, önlem alınmayan okullar ve şehirlerdeki karaoke odaları bunlardan bazıları” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Türkiye'nin birçok ilinde görüldü! Uzmanından açıklama
- Nagehan Alçı'ya verdiği yanıt programa damga vurdu
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı
- İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor