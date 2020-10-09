Koronavirüste tablo ağırlaşıyor

09 Ekim 2020 Cuma, 09:52

Koronavirüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden salgında virüse yakalananların sayısı 36 milyon 754 bini geçti.

Şuana dünya genelinde vaka sayısı 36 milyon 755 bin 338'e çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 671 bin 442 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 17 bin 36 vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 833 bin 763 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 217 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA İKİNCİ SIRADA HİNDİSTAN VAR

Koronavirüste ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:"Hindistan (6 milyon 906 bin 151), Brezilya (5 milyon 29 bin 539), Rusya (1 milyon 260 bin 112), Kolombiya (886 bin 179), İspanya (884 bin 381), Arjantin (856 bin 369), Peru (838 bin 614), Meksika (804 bin 488), Güney Afrika (686 bin 891), Fransa (671 bin 638), İngiltere (561 bin 815), İran (488 bin 236), Şili (476 bin 16), Irak (394 bin 566), Bangladeş (374 bin 592), İtalya (338 bin 398), Suudi Arabistan (338 bin 132), Filipinler (331 bin 869), Türkiye (330 bin 753), Endonezya (320 bin 564), Pakistan (317 bin 595) ve Almanya (315 bin 514)."ÖLÜ SAYISINDA İKİNCİ BREZİLYAABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:"Brezilya (149 bin 34), Hindistan (106 bin 521), Meksika (83 bin 96), İngiltere (42 bin 592), İtalya (36 bin 83), Peru (33 bin 98), İspanya (32 bin 688), Fransa (32 bin 521), İran (27 bin 888), Kolombiya (27 bin 331), Arjantin (22 bin 710), Rusya (22 bin 56), Güney Afrika (17 bin 408), Şili (13 bin 167), Ekvador (12 bin 141), Endonezya (11 bin 580) ve Belçika (10 bin 126)."