Koronavirüste tatile çözüm çok: Ücretsiz konaklama ya da özel jet imkanı

16 Mart 2021 Salı, 15:59

Bahamalar'da lüks bir tatil yeri olan Baha Mar, ziyaretçilerini tekrar turizme bağımlı adaya çekmek için avantajlar sunuyor.

Otel, Güvenle Seyahat programı kapsamında kalışları sırasında testi pozitif çıkan konuklara 14 güne kadar ücretsiz konaklama ve yemek kredisi vereceğini taahhüt ediyor.

Test sonucu pozitif çıkan misafirlerin karantina için eve dönmesi gerekirse Baha Mar misafiri ve ailesini özel jetle ABD anakarasına uçakla ücretsiz götürmeyi teklif ediyor.

Sadece bir şart var: Baha Mar, konukların Bahamalar'a geldiğinde ziyaret ettiği ilk yer olmalı.

Covid-19 güvenlik kurallarının bir parçası olarak Baha Mar, tüm konuklarını tesise vardığı anda ve tesisten ayrılmadan önce test edecek. Diğer kurallar arasında halka açık alanlarda yüz maskesi takmanın ve sosyal mesafenin zorunlu olması var.

Amerikalılar için popüler bir tatil noktası olan Bahamalar, aşı uygulaması hızla devam ederken bu yıl turizmde büyük bir artış bekliyor. Resmi rakamlara göre 2020'de Bahamalar'ı ziyaret eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 74 düşmüştü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileri 2019'da Bahamalar'ın 7 milyondan fazla turist ağırladığını gösteriyor.

Kaynak: Independent Türkçe