Koronavirüsü yendi, patlamada öldü
Gaziantep’in Nizip ilçesi Sekili kasabasının eski belediye başkanı ve ilçe belediye encümen üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın koronavirüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ama meydana gelen patlamada öldüğü ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce eşi ile görüntülü konuşan Kanpolat’tan geriye son resimleri kaldı.
Gaziantep’teki özel bir hastanenin, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yapılırken, sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.
KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE YIKILDILAR
Kanpolat’ın olaydan önce eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü, durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bir kaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat’ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile yıkıldı. Kanpolat’tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.
Kanpolat’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
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