Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı

05 Kasım 2020 Perşembe, 18:20

CHIP'te yer alan habere göre, tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgınında virüsün yeni bir semptomu ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, virüsü taşıyan kişilerin ateş ve öksürük gibi semptomlara ek olarak dudaklarda kabuklanma ve kuruluk gibi etkiler de görülebiliyor.

CİLTLERDE SEMPTOM OLUŞABİLİYOR

İngiliz Dermatologlar Derneği araştırma sonuçları ile ilgili, "Covid-19 salgını sırasında, sağlık kurumları tarafından listelenen ana ateş ve öksürük semptomlarına ek olarak, virüsü olan kişilerin ciltlerinde de semptomlar geliştirebileceği açıkça ortaya çıktı" dedi.

YÜZDE 20 ORANINDA ETKİLENİYOR

Bu semptom Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) web sitesinde resmi bir semptom olarak listelenmemiş olsa da, Çin ve Avrupa'dan gelen raporlar , koronavirüs vakalarının yüzde 20'sine kadarının cildinin de etkilenebileceğini gösterdi. Ayrıca Eatthis.com bir ankete katılanların %75'inin Covid-19 semptomu olarak çatlak veya kuru dudaklar yaşadığını ortaya çıkardı.

HER DUDAK KURULUĞU KORONAVİRÜS DEĞİLDİR



İngiliz Dermatologlar Derneği, "Bu virüs, birçok bağışıklık reaksiyonunu tetiklediğinden, cildin de etkilenmesi şaşırtıcı değil. Dudaklar iyileştikçe ağrıyabilir ve kuru ve pullu hale gelebilir. Ağız içinde de ağrı oluşabilir. " diyor.

Sadece kuru, çatlamış dudaklara sahip olmanız, korona virüs kaptığınız anlamına gelmez. Kuru dudaklar, yalnızca virüslerle değil, birçok şeyle ilişkili çok yaygın bir sorundur. Hava durumu, dudakların aşırı yalanması ve hatta bazı ilaçlar gibi nedenlerle kuru veya çatlamış dudaklara sahip olabilirsiniz.

Özellikle soğuk havalar yaklaşırken, iklim değişikliğinden dolayı daha kuru, çatlamış dudaklar herkesin sorunu haline gelebiliyor. Bunu gün boyunca dudak kremi uygulayarak , bol su içerek ve hatta geceleri odanızda nemlendirici kullanarak tedavi edebilirsiniz.