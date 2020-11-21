Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi

21 Kasım 2020 Cumartesi, 23:13

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yayınladığı açıklamayla, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasının Meclis Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.



SES açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır iş yerleri önünde yaptığımız eylemler, Mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler, görüşmeleri, hashtag çalışmalarımız neticesinde Covid-19’un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Meclis Sağlık Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek.

Sağlık Komisyonu’nda onaylanan yasa teklifi bir an önce, geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve enfekte olan sağlık emekçileri ile tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız."