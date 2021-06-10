Kosova heyetinden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a nezaket ziyareti
Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani, Bakan Danışmanı Onur Canhasi ve Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç misafirlerine, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe formaları hediye etti.
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