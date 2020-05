'Kovboy muhtarın' atını öldürdüler

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:11

Niğde'de atıyla İnönü Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek yurttaşların ihtiyaçlarını öğrenen Muhtar Tuğba Somkaya’nın bindiği at arazide tüfekle vuruldu. Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istediler.

Muhtar Somkaya, "Polis ekiplerini aradık geldiler inceleme yaptılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla birlikte maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgede biri ‘atı burada görürsem vururum’ diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız’’ dedi.

Atın sahibi Onur Küçük, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle at ile ilgilenemedim. At evimizin çok uzak yerlerine gitmezdi. Atım bu arazide yayılırdı. At sürekli gezerdi. Atı bir yere kapattığın zaman sıkıntıdan ölür. Bu atın gezmesi yayılması şart. Kim öldürdüyse bulunmasını ve hukuk önünde cezasını çekmesini istiyorum’’ diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana kovboy filmlerini çok sevdiğini ifade eden Muhtar Somkaya, atıyla mahallede gezerken "Nihayet bugüne kısmetmiş. Muhtar olalı 1.5 yıl oldu. Şimdi de iki 3 aydır korona denen bir şey var. Kovboy kıyafetimi giyip, mahalleli ile sosyal mesafeyi korumak ve mahallelinin evlerine kapandıkları bu günlerde, görsel bir şov yapmayı düşündüm. Hem mahalleyi dolaşıyorum hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa, yetkililere iletiyorum. Geçmişte, bu dönemlerde mahallemizde dilek balonu, uçurtma şenlikleri yaptık. Şimdi ise koronavirüs nedeniyle hiçbir etkinlik yapıyoruz. Ben de atlı kovboy olmayı düşündüm" demişti.