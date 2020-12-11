Covid-19 aşısından sonraki üç gün boyunca alkol alınmamalı

11 Aralık 2020 Cuma, 04:29

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, koronavirüs aşısı sırasında, bağışıklık tepkisinin oluşması için her enjeksiyondan sonraki üç gün boyunca alkol almaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Elbette, aşılama sırasında alkolün tamamen yasaklanması sözkonusu değil. Bu sadece, vücut koronavirüs enfeksiyonuna karşı kendi bağışıklık tepkisini oluşturuncaya kadar alkol tüketiminin makul bir sınırlamasıdır. Bununla birlikte, her enjeksiyondan sonra üç gün boyunca alkolden uzak durulmasını şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gintsburg, bu kuralın sadece Sputnik V aşısı için değil, aynı zamanda aşırı alkol kullanımının aşılamanın etkinliğini azaltabileceğinden, diğerleri için de geçerli olduğunu kaydetti.

Gintsburg daha önce, aşı yaptırdıktan sonra fazla alkol tüketilmemesi gerektiğini, ancak bir kadeh şampanyanın bir zararı olmayacağını ifade etmişti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, aşılamadan en az iki hafta önce alkol tüketimine son verilmesi gerektiğini belirtmişti.