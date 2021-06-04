Köy enstitüleri ilham oldu

04 Haziran 2021 Cuma, 08:29

Doğal, sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşmak, yurttaşı yeniden toprakla bir araya getirmek amacıyla Selçuk Belediyesi tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü kuruldu. Yaşam köyünün açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partililer ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de CHP’li belediyelerin başarılı çalışmaları olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Üretmek değerlidir. Üretmekten değerli bir şey yoktur. tarlada fabrikada sanatta kültürde üreteceksiniz. Üretim sihirli bir sözcüktür. Bağımsız olmayan bir ülkenin üretim damarları kesilmiş demektir. Siyasi bağımsızlığımızı ekonomili bağımsızlığımızla taçlandırmak zorundayız. Fasulye saman mı et mi üretemiyoruz. Tarımı desteklediğimiz andan itibaren çiftçimiz tüm Ortadoğu’yu Avrupa’yı besler. Bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Efes Tarlası Yaşam Köyü’ projesinin tarımı politikalarına güç kazandıracağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hükümetin tarım politikalarına eleştirilerde bulundu. Başkan Soyer, “16 yılda ülkemizde 3 milyon 500 bin hektar arazi, tarım dışına çıktı. Bu rakam son 30 yıl için 5 milyon hektar araziye ulaşıyor. Bu miktarın içinde özellikle buğday ekim alanı olan 3 milyon hektarın yok olması, günümüzde buğday ve saman ithalatının temel sebebidir. Ülkemizde tarımın içine düştüğü bu çıkmaz, kendiliğinden olmadı, aksine bilinçli bir tercihin sonucu. Son 20 yıl içerisinde uygulanan yanlış politikalar neticesinde, ekonomik, toplumsal ve ekolojik açıdan üç ana sonuç doğmuş durumda. Ekonomik, toplumsal ve ekolojik açıdan tarım alanları ve sektörü yerli ve küçük üreticinin elinden, büyük ve küresel tarım şirketlerine geçti. Türkiye’nin su kaynakları, günbegün yok olmaya yüz tutarak toprağın kuraklaşması hızlandı ve ekosistemimiz çöküntüye uğradı” diye konuştu.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü Cumhuriyet döneminin köy enstitülerinden ilham alarak hayata geçirdiklerini belirterek sözlerine başlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de şöyle konuştu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün köylülerin gözleri ile görebilecekleri, verimli, modern merkezleri kurma hedefiyle tohum merkezi, tarım müzesi, toprak okulu, üretici pazarı ve seraları ile birlikte tam anlamıyla yeni bir yaşamı desteklemek için buradayız. Biz birkaç sermayedara değil, yatırımımızı geleceğe yaparız’ demiştik, sözümüzü tuttuk. Cumhuriyet döneminin köy enstitülerinden ilham aldık. Toprağa dair eğitimleri uygulamalı olarak vereceğimiz toprak okulu ile aile tarımını desteklediğimizi ve gelecek nesle emanet ettiğimizi belirtmek isterim.”

Başkan Sengel, “Burada ücretsiz bir şekilde toprak analizi yapılacak ve çiftçilerimiz toprağın neye ihtiyacı var ona kulak verecek. Belediye olarak park ve bahçelerimizin çevresel tüm atıklarını kompost gübreye çeviriyor ve onları tekrar üreticiye vererek yerel tohumdan oluşan fidelerin onlar tarafından yetişmesini sağlıyoruz. Kadınlarımızı vitrinde tutmaktan yana değil, kadın kenti olan Selçuk’ta kadınlarımızı sosyal, ekonomik hayatta ve aile içinde güçlü ve özgür tutuyoruz. Bizler gıda egemenliğini savunuyor, halk ile birlikte yepyeni bir gelecek için Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi için üreten ve güçlenen bir Türkiye için çalışıyoruz. Bizler biliyoruz ki yaşam toprakta filizlenir” dedi.