Köylülerin ceza isyanı

12 Haziran 2020 Cuma, 09:39

JES'lere karşı direnen Kuyucak ve Beyköylü yurttaşlar ve AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili’ye “Sosyal mesafeye uymama” gerekçesiyle kesilen para cezalarına itiraz edildi. Köylüler, adliyeye giderek cezalara karşı itiraz dilekçelerini verdi.

Yapılan itiraza ilişkin Cumhuriyet’in Egesi’ne konuşan AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Kuyucular ve Beyköy arasında kurulması planlanan santralın ÇED süreci yapılmadan, hukuksuz bir şekilde kurulmaya çalışıldığını söyledi. Vergili, JES şirketine karşı köylülerin sonuna kadar direneceğinin altını çizerek, “Kurdukları direniş çadırı ile de JES şirketinin hiçbir şekilde çalışmasına izin vermeyen köylülerimizin direnişini kırmak için pandemi sürecini fırsat bilen şirket kuruluma geçtiği sırada buna direnen köylülerimize yıldırmak amaçlı 3 bin 150 şer lira sosyal mesafe cezası yağdırıldı” dedi. Köylülere, jeotermal sahasının yakındaki tarım arazilerinde çalıştıkları sırada ceza kesildini belirten Vergili, “Bu düpedüz yıldırma operasyonudur. Bu nedenle bugün burada Cumhuriyet Savcılığı’na yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkililer, halka bu cezayı reva görenler hakkında işlem yapılması için başvuruda bulunduk. Bilinmelidir ki yazılan bu cezalar bizi ve Aydın halkını yıldırmayacaktır. Yaşanabilir bir Aydın yaratıncaya ve doğayla barışık yaşamayı öğreninceye kadar mücadelemiz sürecektir. Artık nefes almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KİRLİ HAVA ARTTI

Aydın’da insan sağlığına ve doğaya zarar veren gazlar salan jeotermal santrallara art arda yenileri ekleniyor. Efeler Belediyesi’nin, ABD’den özel olarak getirdiği ileri teknoloji cihazlar ile yaptığı gaz ölçümleri, kentteki hava kirliliğinin normal değerin 20 katına çıktığını gösterdi. Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkisiyle toksit özelliği olan, insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyen, incir ve zeytin gibi, bölgenin en önemli tarım ürünlerini kurutan gaz oranlarının sürekli artması vatandaşları tedirdin ediyor.