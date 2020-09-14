KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:18

Kamu personeli adaylarının beklediği KPSS soru ve cevapları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

Sınava başvuran adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile, 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecekler.

12 – 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.