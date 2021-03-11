Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle’a 'zeytin dalı'
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi. Meghan Markle, bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti!
İngiltere'de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röprtaj gündemdekini yerini koruyor. Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı.
ABD’li sunucu Oprah Winfrey’le yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabeth’in Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.
‘İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ’
Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların ‘endişe verici’ olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.
Buckingham Sarayı’ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada da , “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar” denildi.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama