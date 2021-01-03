Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği: "Harry ve William'ın arası bozulacak"
Birleşik Krallık'ta Kraliyet ailesini yakından takip eden bir uzmana göre Prens Harry ve Prens William'ın anneleri Prenses Diana nedeniyle 2021'de arası açılacak.
Independent Türkçe'nin Page Six'e dayandırdığı haberine göre gazeteci Phil Dampier, Prens Harry'nin annesi Diana'yla birlikte görüldüğü çocukluk fotoğrafını Archewell sitesinde yayımlamasının abi ve kardeşi birbirine düşürebileceğini belirtti.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın birlikte kurdukları kâr amacı gütmeyen internet sitesinde yer alan fotoğraf şu ifadelerle paylaşıldı:
"Ben annemin oğluyum."
Dampier bahsi geçen fotoğrafa dair şunları söyledi:
"Harry Diana'yı herhangi bir hayır işi ya da ticari girişim için ona (William'a) danışmadan kullanırsa William'ın bir miktar endişeleneceğini düşünüyorum ve Harry'nin annesinin ikonik statüsünü kullanıyormuş gibi görünmesinden mutlu olacağını sanmıyorum. Ayrıca Harry'nin kendisini 'annesinin oğlu' diye nitelemesi ama Prens Charles'tan hiç bahsetmemesi de dikkate değer."
Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle bu yıl hem Netflix hem de Spotify'la yayın anlaşması imzalamış ve bu anlaşmaların Kraliyet ailesi içinde rahatsızlık yarattığı aktarılmıştı.
Özellikle Netflix'in The Crown dizisinde Kraliyet ailesini tasvir etme biçimi epey tartışma yaratmış ve Netflix'ten dizide yaşanan olayların kurgu olduğunu belirten bir ibare eklemesi istenmişti.
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