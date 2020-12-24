Kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı
Kasım 2020’de kredi kartı başvuruları geçen yılın kasım ayına oranla yüzde 321 oranında artış gösterdi. 2020 yılının 11 ayında ise 2019’a göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış dikkat çekti.
Koronavirüs salgını, 2020 yılının ilk aylarından bu yana pek çok alanda radikal değişikliklere neden oldu. Bunların başında ise tüketim ve harcama alışkanlıkları geldi. Ekonomik kriz, bulaş riski nedeniyle vatandaşın nakit para ile temasını olabildiğince azaltmaya başlaması ve online alışverişe yönelim kredi kartı başvurularını artırdı.
Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre 2020 yılının kasım ayında kredi kartı başvuruları 2019 kasım ayına oranla yüzde 321 oranında arttı. 2020 geneline bakıldığında ise önceki yıla göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış oldu.
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