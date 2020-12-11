Kredi kartı kullananlar dikkat: Son tarih 31 Aralık

11 Aralık 2020 Cuma, 09:22

Tüketici dernekleri yıl sonunda silinecek olan puanların tüketiciye 31 Aralık tarihinden en az iki ay önce hatırlatılıp puanları zamana yayarak ihtiyaçlar kapsamında kullanılmasını istiyor.

UÇUŞ MİLLERİ NE OLACAK?

Şirketlerin, müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların bir kısmı 31 Aralık’ta geçerliliğini yitirecek. Uçuş millerinde ise bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyahat yasakları olduğu gerekçesiyle hava yolları şirketleri mil geçerlilik tarihlerini uzatıyor. Bu kapsamda tüketicilerin hesaplarındaki bilgilendirmeleri kontrol etmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları 31 Aralık 2020’de geçerliliğini yitirecek olan puanların son kullanma tarihini 30 Haziran 2021’e erteledi.

PUANLARINIZI KONTROL EDİN

Giyim, market, havayolu, akaryakıt gibi birçok firma müşterilerine puan kazandırıyor. Müşterilerin kazandığı para puanların bir kısmı yıl sonunda sıfırlanırken, bir kısmı da geçerliliğini yitiriyor. Tüketicilerin bir kısmı puanlarının yıl sonu silineceğini bilmediği için mağdur olabiliyor.

Tüketici dernekleri ise yıl sonunda silinecek olan puanların tüketiciye 31 Aralık tarihinden en az iki ay önce hatırlatılıp puanları zamana yayarak ihtiyaçlar kapsamında kullanılmasını istiyor. Firmalar, tüketicilerini mağdur etmemek ve alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor.







