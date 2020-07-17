Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin birbirlerine benziyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerine benzediğini, bu nedenle de çok güç durumlarda dahi bir çözüm bulabildiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'da yayın yapan Avtoradio radyosuna açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, görüşmeleri esnasında sorunları somut bir biçimde ortaya koyduğunu ve ‘gerçekten dediği şeyi kastettiğini' belirtip daha sonra da hemen sözünü verdiği şeyi yerine getirdiğini söyledi.
Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre Peskov şöyle devam etti: “Putin ile Erdoğan bu bakımdan birbirlerine benziyorlar. Bu nedenle de çok güç ve karmaşık durumlarda dahi bir sonuç ve çözüm elde edebiliyorlar.”
‘SORUMLULUK ALIYORLAR’
Kremlin Sözcüsü, iki liderin görüşmelerinde her daim bir neticeye varılmasının sebepleri hakkındaysa, “Hem Putin hem de Erdoğan dediklerinin sorumluluğunu alıyorlar, her ikisi de durumun kontrolünü elinde tutuyor, her ikisi de belirleyici ve hızlı kararlar alabiliyorlar” dedi.
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