Kripto para Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla, gördüğü 41,946 dolarlık yeni zirveden gerilediği 40,000 doların üzerinde hareket ediyor.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59 artışla 40,591.37 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 730.8 milyar dolardan, 755 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşün olmadı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 105.3 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 153 milyar dolara geriledi.
Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,028 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi