Kromsan işçisi kadın hem fabrikada şiddet gördü hem de işten atıldı
Manisa Kromsan'da çalışan Selma Çetin, ustabaşı yardımcısı tarafından şiddete uğradı, fabrika yönetimi görüntüleri izlemeyi reddedip kadın işçiyi işten attı.
Manisa'daki Kromsan fabrikasında çalışan Selma Çetin adlı kadın işçi, ustabaşı yardımcısı tarafından şiddete uğradı. Fabrika yönetimi güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izlemeyi reddedip kadın işçiyi işten attı. İşten atmanın yasak olduğu pandemi döneminde, patronlar 25/2 maddesi ile bu yasağı fiili olarak delmeye devam ediyor.
"Ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal ettiği" iddiasıyla, hakları gasbedilerek işten atılan Selma Çetin yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.
Kromsan kadına şiddetin ortağısın.— İşçi Kadın Meclisleri (@Iscikadin) December 5, 2020
İsçiyi işten atamazsın.
Kromsan'da çalışan Selma Çetin, ustabaşı yardımcısı tarafından şiddete uğradı, fabrika yönetimi görüntüleri izlemeyi reddedip kadın işçiyi işten attı.
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