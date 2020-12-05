Kromsan işçisi kadın hem fabrikada şiddet gördü hem de işten atıldı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 23:02

Manisa'daki Kromsan fabrikasında çalışan Selma Çetin adlı kadın işçi, ustabaşı yardımcısı tarafından şiddete uğradı. Fabrika yönetimi güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izlemeyi reddedip kadın işçiyi işten attı. İşten atmanın yasak olduğu pandemi döneminde, patronlar 25/2 maddesi ile bu yasağı fiili olarak delmeye devam ediyor.

"Ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal ettiği" iddiasıyla, hakları gasbedilerek işten atılan Selma Çetin yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.



