Kromsan işçisi kadın hem fabrikada şiddet gördü hem de işten atıldı

Manisa Kromsan'da çalışan Selma Çetin, ustabaşı yardımcısı tarafından şiddete uğradı, fabrika yönetimi görüntüleri izlemeyi reddedip kadın işçiyi işten attı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2020 Cumartesi, 23:02
Kromsan işçisi kadın hem fabrikada şiddet gördü hem de işten atıldı
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Manisa'daki Kromsan fabrikasında çalışan Selma Çetin adlı kadın işçi, ustabaşı yardımcısı tarafından şiddete uğradı. Fabrika yönetimi güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izlemeyi reddedip kadın işçiyi işten attı. İşten atmanın yasak olduğu pandemi döneminde, patronlar 25/2 maddesi ile bu yasağı fiili olarak delmeye devam ediyor.  

"Ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal ettiği" iddiasıyla, hakları gasbedilerek işten atılan Selma Çetin yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.



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