Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli kontrolle serbest

06 Kasım 2020 Cuma, 10:32

Olay, 29 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki kuaför salonunda meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova el Vehbi S., 2 yıl önce sevgili oldu. Çift birlikte yaşamaya başlarken, Orekhova, hamile kaldı. Orekhova, hamileliğinin 5'inci ayında Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Orekhova "Uyuşturucuyu bırak ya da ayrılalım" dediği Vehbi S.'den ayrıldı. Ancak Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.'nin baskıları arttı.

Anna Orekhova da geçen temmuz ayında polise şikayetçi olarak, eski sevgilisine yönelik 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.'den şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.

CAMLARI KIRDI, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

29 Ekim akşamı ise Vehbi S., Anna Orekhova'nın kuaför salonuna geldi. İkili bir süre konuştu. Sinirlenen Vehbi S., önce kadının cep telefonunu kırdı, ardından Orekhova'yı saçından sürükledi. İş yerinin camlarını kırıp, eline aldığı kırık cam parçası ile Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti. Tepki gösteren bir kadını da tehdit eden Vehbi S., gelenler olduğunu görüce kaçtı. Saldırı anları kuaför salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Şiddet olayının basına yansımasının ardından Vehbi S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alınan Vehbi S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"PİŞMANIM"

İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., “İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle, o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi.

Vehbi S., savcılık sorgusunun ardında nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bıraktı. Vehbi S. hakkında, 29 Ekim'de Anna Orekhova'ya karşı uyguladığı şiddet nedeniyle 30 Ekim tarihinde 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.