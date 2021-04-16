Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Raúl Modesto Castro görevini devredecek

16 Nisan 2021 Cuma, 16:00

Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Raúl Modesto Castro’nun görevini, 60 yaşındaki Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel’e devretmesi bekleniyor. Washington Post’ta yer alan habere göre, 89 yaşındaki Modesto Castro’nun bu hafta sonu Havana’daki gerçekleşecek kongrede görevini bırakacağı bilgisine yer verildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, kongrede Küba’nın Sovyet tarzı ekonomisi ve 2011 yılında gerçekleşen parti kongresinde kabul edilen ancak tam olarak uygulamaya konulmamış olan reformların ele alınacağını aktarıldı. Gerçekleştirilecek kongrenin, yeni nesillere sorumlulukları ‘kademeli ve düzenli’ bir şekilde aktarılması amacı taşıdığı belirtildi.

Castro, 5 yıl önceki bir toplantıda 2021 yılında ilk genel sekreter olarak istifa edeceğini duyurmuştu.