Küba, "teröre destek veren ülkeler listesine" alınması nedeniyle ABD'yi kınadı
Havana yönetimi, ABD'nin Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklemesini kınadı.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Küba'yı teröre destek veriyor gibi gösterdiği ikiyüzlü ve küçümseyici kararını kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Rodriguez, "ABD'nin bu siyasi fırsatçılığının, terörün verdiği zararlar nedeniyle gerçekten endişelenenler ve terör mağdurları tarafından fark edildiğini" belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, kararı "Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği için Küba'yı 'Teröre Destek Veren Ülke' olarak tanımladı." ifadeleriyla açıklamıştı.
Eski Başkan Obama 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.
ABD yönetiminin Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, yaklaşık yarım asır önce kesintiye uğrayan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi amacıyla başlatılan süreçte o dönemde atılmış en önemli adım olmuştu.
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