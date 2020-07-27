‘Kübalı sağlıkçılar Nobel’e aday olsun’ kampanyası başlatıldı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:20

Dünyada koronavirüs salgınına karşı gösterdiği muazzam başarıyla uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Kübalı sağlıkçılar, Nobel Barış Ödülü için öne çıktı.



Avrupa ve Güney Amerika’da piyasa koşullarına karşı insan sağlığını savunan yüzlerce sağlıkçı ve Küba destekçisinin sosyal medya aracılığıyla çağrıcı olduğu kampanyada, Küba’nın enternasyonalist sağlık ekibi Henry Reeve Tugayı’nın önümüzdeki yıl düzenlenecek Nobel Barış Ödülü’ne aday olması istendi.



Resmi adıyla ‘Henry Reeve Afet ve Ciddi Epidemi Durumlarında Uzman Uluslararası Doktorlar Birliği’ olan kuruluş, Küba’nın dünyaya olağanüstü durumlarda tıbbi yardım taşıyan eli oldu. İsmini, İspanyol sömürgeciliğine karşı mücadelesiyle tanınan bir ABD vatandaşı olan Henry Reeve’den alan kuruluş, pek çok ülkede yaşanan afet ve salgınlar sonrasında dünya haklarının acılarını hafifletti. 2017 yılında Henry Reeve Sağlık Tugayı, sel, deprem, kasırga, salgın gibi felaketlerde 7 bin 254 sağlık çalışanı ile 21 ülkede, 3 buçuk milyonun üzerinde insana hizmet verdi ve 80 binin üzerinde hayat kurtardı.

PANDEMİYE KARŞI MÜCADELE

Birgün'de yer alan habere göre Henry Reeve Sağlık Tugayı, Covid-19 salgınına karşı mart ayından bu yana ilaç ve tıbbi malzemelerini Andorra’dan Venezuela’ya birçok ülkeye yardım götürmek için seferber etti. İlk yardım ekiplerden biri, 21 Mart’ta salgının en ağır sonuçlara yol açtığı ülkelerden biri olan İtalya’nın Lombardiya bölgesine gönderildi. Avrupa’da Andorra, İtalya ve Granada; Arap Yarımadası’nda Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt; Asya’da Vietnam ve Timor, Afrika’da Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Verde, Gine Bissau; Karayiplerde Jamaika, Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada, Surinam, Antigua ve Barbuda, Belize, St. Lucia, Dominika, St. Kitts Nevis, Venezuela, Nikaragua, Surinam, Honduras Kübalı doktor ve sağlıkçıların ulaştığı ülkeler arasında.

50’DEN FAZLA ÜLKE

Sağlık tugaylarının yanı sıra geliştirdiği ilaçlar da birçok ülkede Covid-19 tedavisinde kullanıldı ve Küba imkânları el verdiğince bu ilaçların tedariği için garanti verdiğini açıkladı. Küba, yardıma yetiştiği 50’den fazla ülkenin insanları tarafından takdir gördü. Henry Reeve Sağlık Tugayı, 2017 yılında dünyadaki doğal afet ve ciddi salgınlara karşı gösterdiği başarı ve uluslararası dayanışma için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen Halk Sağlığı Ödülü’nü aldı. Tugay, bu ödülü Ebola salgına karşı Afrika’da mücadele eden 250’den fazla sağlık çalışanıyla kazandı.

MONCADA BASKINI YILDÖNÜMÜNDE KUTLANDI

Küba devrim tarihinin önemli günlerinden birisi olan Moncada Baskını yıldönümünde anıldı. Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez de Küba devriminin ilk uğrağı olan bu güne dair kutlama mesajı yayımladı. 26 Temmuz 1953’te Fidel ve Raúl Castro’nun aralarında olduğu Kübalılar, Fulgencio Batista’nın diktatörlüğüne karşı Santiago de Cuba ilinde bulunan Moncada Kışlası’na baskın düzenlemişti. Baskın o gün bozguna uğratılsa da Fidel ve yoldaşları cezaevinden çıktıklarında, mücadelelerini “26 Temmuz Hareketi” adıyla devam ettirmişti. Küba Devrimi’nin zafere ulaştığı 1959’dan bu yana, 26 Temmuz tarihi Küba’da Ulusal Başkaldırı Günü (Día de la Rebeldía Nacional) olarak kutlanıyor.