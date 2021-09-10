Kültür ve sanatın kalbi Ege’de atıyor

10 Eylül 2021 Cuma, 07:40

Atatürk’ün orijinal vizyonundan ilhamla, “90 yıldır birlikte kutluyoruz, geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz” temalarıyla bu yıl 90. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kültür sanat şöleni yaşanıyor.

Ege’nin, Türkiye’nin hatta birçok önemli ülkenin yerini aldığı Kültürpark’ta düzenlenen dev fuar organizasyonu kültür, sanat, söyleşi, edebiyat, tiyatro, spor, turizm, teknoloji, bilişim gibi birçok alanda onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gündüz fuar standlarını gezen vatandaşlar, akşamları da ücretsiz çim konserlerini dinledi. Çim konserlerinde Duman grubu ile eğlenen İzmirliler, Mogambo Geceleri’nde ise Nükhet Duru ile coştu. Pandemiye rağmen 7’den 70’e binlerce yurttaşın akın etttiği konserler bu akşam İrem Derici ve Ceylan Ertem’in sahne aldığı etkinliklerle sürecek.

Sinema Burada etkinliklerinde gerçekleşen film gösterimleri ile renklenen fuar sokaklarında, miniklerin merakla takip ettiği atölyeler, spor aktiviteleri, zipline parkuru ile gün boyunca hareketlilik hiç bitmedi. Düzenlenen tiyatro gösterileri, ünlü yazarların katıldığı söyleşiler, imza günleri ve sergiler sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Fuarda en dikkat çeken etkinliklerden olan Next Game Girişimcilik Yarışması kapsamında ise sektöre ilgi duyan gençler projelerini sektörün profesyonellerine sunma fırsatına erişti. Çocukların uğrak noktalarından olan ve özel izinle açılan lunapark da yediden yetmişe binlerce vatandaşın eğlenmek amacıyla ziyaret ettiği ilk adres oldu.

YEREL YÖNETİMLER FUARDA

Konak Belediyesi, sihirbazdan kukla gösterisine, artırılmış gerçeklik uygulamasından dans gösterilerine, birbirinden ilginç etkinliklerle fuarda yerini aldı.

Bayraklı Belediyesi standı ise kadın emeğini ön plana çıkaran temasıyla fuarın gözdesi oldu. Kadın kooperatifleri tarafından sergilenen hediyelik eşyaların yanı sıra, bölgeye özgü zeytin, zeytinyağı, bal ve köy ekmeği gibi ürünlerin ikram edildiği belediye standına ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan tanıtım standı “Sokak Senin” adlı etkinliklerle hem ailelere, hem de çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Sokak oyunları, dans, resim, yüz boyama gibi faaliyetlerin sergilendiği alan fuarı ziyaret eden çocukların uğrak noktası oldu.

Buca Belediyesi’nin standında kendine ait 13 dönümlük arazisinden hasadını gerçekleştirdiği üzümleri misafirlerine ikram edildi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin fidanlarını katılımcılara armağan ederken yine zeytinyağı ve zeytin kolonyaları ücretsiz dağıtıldı.

Altın Güvercin 24’üncü kez kanatlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğiyle düzenlenen 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 12 Eylül’e kadar devam edecek. Festivalin galasında Işın Karaca sahne alırken festival Nükhet Duru konseri ile sona erecek. 6 Eylül’de başlayan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ve ekibi tarafından hazırlanan “Bir Notanın Hikâyesi” adlı belgesel seyirci ile buluşarak büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, festivali uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi.

ZURNA USTALARI BULUŞTU

Dünya’da ve Türkiye’de tek “Zurna Festivali” olma özelliği taşıyan Uluslararası Zurna Zen Festivali’nin 6’ncısı Muğla’nın ilçelerinde vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. İlk ayağı Menteşe, ikinci ayağının Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Zurna Zen Festivali’nin üçüncü ayağı Datça ilçesinde yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde yapılan ve Datça Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yarışa 18’i Türk, 4’ü yabancı toplam 22 zurna üstadı katıldı.

EFEST SOKAKLARA RENK KATTI

Selçuk’un yerel değerlerini öne çıkaran EFEST, Selçuk Belediyesi hizmet binası önünden kortejle başladı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in her yaştan Selçuklu ile birlikte yürüdüğü korteje Vosvos İzmir Fun Club üyelerinin turu damga vurdu. Korteje köy akademilerinin, belediye tiyatrosunun çocukları, bando takımı, bisikletliler ve vatandaşlar katıldı. Pazar yerinde sona eren EFEST kortejinin ardından festival, müzik ve eğlence ile devam etti. Kent merkezini saran festival kapsamında açılan hediyelik eşya standları, üretici pazarı ve yerel lezzetler sokağı ilgi gördü.



