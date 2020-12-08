Bakan duyurdu: Müzik emekçilerini sevindirecek haber
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müzik emekçilerini sevindirecek haberi duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.
Bakan Ersoy'un konuşmalarından satır başları şöyle:
"Bakanlığımızın, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde, kongre, konferans, seminer ve fuar giriş ücretlerinde KDV oranları, yıl sonuna kadar yüzde 8’e indirilmiştir. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri KDV oranları da yıl sonuna kadar yüzde 1’e indirilerek neredeyse sıfırlanmıştır. Maliye ve Hazine Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonucu, KDV indirimlerinin süresinin uzatılması konusunda görüş verdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz.
Salon desteği sağlamak adına özel tiyatro salonlarının “Kültür Yatırım ve Girişim Belgesi” almasını sağladıkların ifade eden Ersoy, belge ile işletme aşamasında yüzde 25 oranında sigorta primi, işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi; doğalgaz ve elektrik tüketiminde yüzde 20 indirim ve su tüketiminde de bulunduğu bölgenin en düşük tarifesinden ücretlendirilme avantajının sağlandığını söyledi. Ersoy, tüm bunların yanında sahne desteği kapsamında bakanlığa ait kültür merkezleri ve Devlet Tiyatroları salonlarını 1 Aralık 2020–15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatroların kullanımına sunduklarını kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Hastane çürüyor
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
Video Haberler
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Hastane çürüyor
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı