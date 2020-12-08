Bakan duyurdu: Müzik emekçilerini sevindirecek haber

08 Aralık 2020 Salı, 20:50

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy'un konuşmalarından satır başları şöyle:

"Bakanlığımızın, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde, kongre, konferans, seminer ve fuar giriş ücretlerinde KDV oranları, yıl sonuna kadar yüzde 8’e indirilmiştir. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri KDV oranları da yıl sonuna kadar yüzde 1’e indirilerek neredeyse sıfırlanmıştır. Maliye ve Hazine Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonucu, KDV indirimlerinin süresinin uzatılması konusunda görüş verdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz.

Salon desteği sağlamak adına özel tiyatro salonlarının “Kültür Yatırım ve Girişim Belgesi” almasını sağladıkların ifade eden Ersoy, belge ile işletme aşamasında yüzde 25 oranında sigorta primi, işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi; doğalgaz ve elektrik tüketiminde yüzde 20 indirim ve su tüketiminde de bulunduğu bölgenin en düşük tarifesinden ücretlendirilme avantajının sağlandığını söyledi. Ersoy, tüm bunların yanında sahne desteği kapsamında bakanlığa ait kültür merkezleri ve Devlet Tiyatroları salonlarını 1 Aralık 2020–15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatroların kullanımına sunduklarını kaydetti.



