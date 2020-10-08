Kulüp bulamayan yıldızlar

08 Ekim 2020 Perşembe, 06:11

Transfer döneminin sona ermesinin ardından birçok futbolcu kulüpsüz kaldı. Özellikle transfer yapamayan kulüplerin taraftarlarının yönetimlerine “Bari bu futbolcuyu alsaydınız” diyeceği isimler listemizde.

KWADWO ASAMOAH

Son olarak Inter forması giyen yıldız sol bekin adı bir dönem Galatasaray ile anılmıştı.

HATEM BEN ARFA

Fenerbahçe’nin her transfer dönemindeki ilk durağı olan Hatem Ben Arfa’da takımsız kalan isimlerden.

DANIEL STURRIDGE

Trabzonspor ile yarım kalan bir hikayesi olduğunu söylemişti Sturridge. O hikaye bu transfer döneminde tamamlanamadı.

MARIO MANDZUKIC

İsmi bu transfer döneminde sık sık Beşiktaş ile anılan Hırvat kule takımsız kaldı.

ANTONIO VALENCIA

Bir dönem Manchester United ile fırtınalar estiren yıldız futbolcu da bu transfer dönemini boş geçirenlerden.

SAMİR NASRİ

Kariyerinde Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Nasri kulüpsüz kaldı.

OUMAR NIASSE

Hamza Hamzaoğlu’nun prensi Oumar Niasse bu transfer döneminde kendisine kulüp bulamadı.

ALEXANDER PATO

İsmi sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Brezilyalı forvet Pato kulüpsüz kaldı.

JACK WILSHERE

Ali Koç’un ilk başkanlık döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Jack Wilshere kendisine takım bulamadı.

SHINJI KAGAWA

2018-2019 sezonu devre arası Beşiktaş’a transfer olan ve yarım sezon ligimizde forma giyen Kagawa’da bu dönemin sahipsizlerinden.

EMRE ÇOLAK

Galatasaray alt yapısından yetişen Emre Çolak’ta bu transfer döneminde kulüpsüz kaldı.

MEHMET EKİCİ

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici’nin ismi bu transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen anlaşma sağlanmadı ve oyuncu kulüpsüz