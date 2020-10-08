Kulüp bulamayan yıldızlar
Mehmet Ekici, Emre Çolak ve daha bir çok isim kulüp bulamadı.
Transfer döneminin sona ermesinin ardından birçok futbolcu kulüpsüz kaldı. Özellikle transfer yapamayan kulüplerin taraftarlarının yönetimlerine “Bari bu futbolcuyu alsaydınız” diyeceği isimler listemizde.
KWADWO ASAMOAH
Son olarak Inter forması giyen yıldız sol bekin adı bir dönem Galatasaray ile anılmıştı.
HATEM BEN ARFA
Fenerbahçe’nin her transfer dönemindeki ilk durağı olan Hatem Ben Arfa’da takımsız kalan isimlerden.
DANIEL STURRIDGE
Trabzonspor ile yarım kalan bir hikayesi olduğunu söylemişti Sturridge. O hikaye bu transfer döneminde tamamlanamadı.
MARIO MANDZUKIC
İsmi bu transfer döneminde sık sık Beşiktaş ile anılan Hırvat kule takımsız kaldı.
ANTONIO VALENCIA
Bir dönem Manchester United ile fırtınalar estiren yıldız futbolcu da bu transfer dönemini boş geçirenlerden.
SAMİR NASRİ
Kariyerinde Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Nasri kulüpsüz kaldı.
OUMAR NIASSE
Hamza Hamzaoğlu’nun prensi Oumar Niasse bu transfer döneminde kendisine kulüp bulamadı.
ALEXANDER PATO
İsmi sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Brezilyalı forvet Pato kulüpsüz kaldı.
JACK WILSHERE
Ali Koç’un ilk başkanlık döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Jack Wilshere kendisine takım bulamadı.
SHINJI KAGAWA
2018-2019 sezonu devre arası Beşiktaş’a transfer olan ve yarım sezon ligimizde forma giyen Kagawa’da bu dönemin sahipsizlerinden.
EMRE ÇOLAK
Galatasaray alt yapısından yetişen Emre Çolak’ta bu transfer döneminde kulüpsüz kaldı.
MEHMET EKİCİ
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici’nin ismi bu transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen anlaşma sağlanmadı ve oyuncu kulüpsüz
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
Video Haberler
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar