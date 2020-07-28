Kulüpler Birliği rest çekti: Cezalar kalksın!

28 Temmuz 2020 Salı, 14:42

Kulüpler Birliği Vakfı aylık olağan toplantısını İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılan toplantıda kulüpler, TFF'ye bir dizi ültimatom verme kararı aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, öncelikli olarak takımların canını yakan para cezalarının affedilmesini isteyecek. Sırf son hafta 11 milyonluk ceza kesildiğine dikkat çeken vkaıf üyesi kulüpler, "TFF bu işi yapa kazanma yolu olarak görüyor, buna izin veremeyiz" dedilr. Bir kulüp başkanı da temsilcilerin hafiye gibi çalıştığını iddia etti.



SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNİN BAŞKANLARI DA KATILDI

Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların görüşülmesinin ardından yeni sezonda lig ve kupa planlaması için fikir alış-verişi yapılacak. Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş de toplantıya dahil oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmayarak temsilci yolladı. Kayserispor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Konyaspor ise toplantıya fiili olarak dahil olmayıp, video konferans sistemi ile katıldı.1 üye eksik olduğu için Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık seçimi gelecek hafta yapılacak toplantıya bırakıldı. Şimdiki Başkan Mehmet Sepil, işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevden çekilmeyi istiyor.

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN

TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor başkanlarının talebi ile küme düşmenin bu sezon iptal edilmesi de toplantıda tekrar gündeme geldi. Kulüpler gelecek yılın 21 takımla oynanmasını böylelikle yaınrcı kuruluşun 40 hafta üzerinden yayın yaparak maddi açıdan rahatlamasını önerdiler. Ayrıca Futbol Federasyonu'nun 3 Ağustos'ta açıklaması beklenen harcama limitleri ve aşım oranının da kulüpler tarafından makul seviyede tutulmasını isteyeceği sızan bilgiler arasında.

İNDİRİM YOK

Kulüpler Birliği Vakfının TFF'den son talebi ise Katarlı yayıncı beIN Sports'un sözleşmedeki indirim talebinin geri çevrilmesi yönünde olacak.