Kulüpler Birliği Vakfı'ndan flaş istifa
2 dönem önce başkanlığa seçilen Mehmet Sepil, geçen sezon görevi bırakmak istemişti.
Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etti.
2 dönem önce başkanlığa seçilen Mehmet Sepil, geçen sezon görevi bırakmak istemişti.
Mehme Sepil, aynı zamanda Göztepe takımının da kulüp başkanı.
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