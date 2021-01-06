Kulüpler Birliği Vakfı'ndan flaş istifa

2 dönem önce başkanlığa seçilen Mehmet Sepil, geçen sezon görevi bırakmak istemişti.

DHA
06 Ocak 2021 Çarşamba, 12:49
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan flaş istifa
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Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etti.

2 dönem önce başkanlığa seçilen Mehmet Sepil, geçen sezon görevi bırakmak istemişti.

Mehme Sepil, aynı zamanda Göztepe takımının da kulüp başkanı.


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