Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı
Kulüpler Birliği, TFF'nin 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu Süper Lig için ve ardından takımlarda çıkan koronavirüs pozitif testlerini değerlendirmek üzere Çarşamba günü telekonferans yöntemiyle toplantı yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in gazetecilerle yaptığı görüşmede Süper Lig’in başlama tarihini açıklamasından sonra Kulüpler Birliği ilk kez toplanıyor. Gündeme dair konuların değerlendirileceği toplantı Çarşamba günü saat 14:00’te başlayacak ve telekonferans yoluyla gerçekleşecek.
Kulüpler Birliği, TFF'nin 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu Süper Lig için ve ardından takımlarda çıkan koronavirüs pozitif testlerini değerlendirmek üzere Çarşamba günü telekonferans yöntemiyle toplantı yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in gazetecilerle yaptığı görüşmede Süper Lig’in başlama tarihini açıklamasından sonra Kulüpler Birliği ilk kez toplanıyor. Gündeme dair konuların değerlendirileceği toplantı Çarşamba günü saat 14:00’te başlayacak ve telekonferans yoluyla gerçekleşecek.
Liglerin ertelenmesi de gündeme gelecek.
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