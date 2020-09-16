Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest
Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'da toplandı. Kulüp temsilcileri ve başkanlar, taksiti geciktiren ve indirim isteyen Katarlı yayıncı beIN Sports'a, "Kontrata uy" mesajı verdiler.
Türk futbolunda naklen yayın krizi kapıda.
Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'da toplandı. Kulüp temsilcileri ve başkanlar, taksiti geciktiren ve indirim isteyen Katarlı yayıncı beIN Sports'a, "Kontrata uy" mesajı verdiler.
İstifa kararı alan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevinin başında olduğunu söylerken, devre arasında yeni bir seçime gidileceğini söyledi. Yayıncı kuruluş seyircili maç meselesine de sıcak baktı. Yayıncı kuruluşun indirim ve düşük kur talebi ise geri çevrildi. beIN Sports'tan sözleşmeye uyması istendi.
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