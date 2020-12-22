Kulüpler Özkan Sümer için yasta
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı takımda da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın taziyesinde de Türk futbolu ve Trabzonspor'a baş sağlığı dilendi.
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