Kulüplerden TFF'ye taahhütname isyanı

21 Ağustos 2020 Cuma, 23:11

TFF, yeni sezon öncesinde liglerde mücadele edecek kulüplerden taahhütname imzalamalarını talep ederken metindeki birkaç madde büyük tepkiye neden oldu.. Kulüpler Birliği, taahhütnamenin insan haklarına aykırı olduğu görüşünde birleşti ve TFF'ye resmi olmayan yolla ön başvuru yaptı.

TFF'nin bu konuda da geri adım atması bekleniyor.

Futbol Federasyonu, yeni sezon başlarken standart prosedür gereği kulüplerin tescili için bir dizi talepte bulundu. Ne var ki kulüplerden istenen taahhütname hukukun evrensel boyutuna da ters düştü!

Taahütname metnindeki., "Hakkınızı arayamazsınız" iması dikkat çekti.

İŞTE O DAYATMA METNİ:



İşte o talimatname:

“Kulübümüzden tescili halinde,

1- TFF’nin Kanun, Statü, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı,

2- TFF tarafından düzenlenecek profesyonellik kriterleri ile lig statülerini kabul ettiğimizi,

3- TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı, bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz tashihi karar, yargılamanın iadesi, gibi kanun yollarına başvurmayacağımızı,

4- Yukarıdaki taahhütlerimize aykırı hareket ettiğimiz takdirde tescilimizin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirmemeyi kabul; taahhüt ve beyan ederiz"

Metinde yer alan 3. madde, dava açma özgürlüğünü engellemeyi amaçlıyor. Bilindiği gibi kulüpler, herhangi bir haksızlıkta ancak Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na gidebiliyor.

Kulüpler bu taahütnameyi hukuksuz, hukuken karşılığı olmayan, geçersiz, bir belge olarak niteledi.