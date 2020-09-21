Kuran kursunda televizyonları çaldılar

Kayseri'de Kuran kursundan 2 televizyon çalındı. Polis, olay üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)
21 Eylül 2020 Pazartesi, 13:12
Kuran kursunda televizyonları çaldılar
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Olay, sabah saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Mehmet Cantürk Sokağında meydana geldi.

Abdulmecit Avşar Kültür Evi içinde bulunan Türkistan Kuran Kursuna gelen görevli, duvara asılı 2 televizyonun yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurs binası içinde parmak izi çalışması yaptı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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