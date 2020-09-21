Kuran kursunda televizyonları çaldılar
Kayseri'de Kuran kursundan 2 televizyon çalındı. Polis, olay üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Mehmet Cantürk Sokağında meydana geldi.
Abdulmecit Avşar Kültür Evi içinde bulunan Türkistan Kuran Kursuna gelen görevli, duvara asılı 2 televizyonun yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurs binası içinde parmak izi çalışması yaptı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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