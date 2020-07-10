Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:55

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticiler hayvan pazarlarının kurulmasını beklerken, Anadolu kentlerinden büyük şehirlere de her yıl olduğu gibi binlerce hayvan götürülmesi bekleniyor. Ancak özellikle kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığının görüldüğü, Sivas, Tokat, Yozgat gibi illerden gelen hayvanların bu hastalığın taşıyıcısı olup olmayacağı merak konusu oldu.

'ELDİVEN TAKILMALI'

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, önceki yıllarda Kurban Bayramı'nda kesilen bir hayvanın kanından temas sonrası insana bulaşan KKKA vakasına rastladıklarını söyledi.

Bölgede hayvanların yüzde 6 ile 12'si civarındaki hayvanların KKKA hastalığı geçirdiğinin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız da olmuştu. KKKA yüzde 90 oranında bir şekilde hayvancılıkla ilgilenen insanlarda gözüküyor. Ama yüzde 10 oranında da hayvanların etiyle, sütüyle veya onların kanıyla, derisiyle işlem yapan insanlarda da görülebiliyor. Ondan dolayı da biz veterinerleri, kasapları ve sağlık çalışanlarında ciddi manada tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Ama kurban kesim esnasında insanlara normal, sağlam deriden girmez. Ancak elinde bir kesik var, bir yara varsa KKKA'lı bir hayvanın kanıyla temas ettiği zaman hastalanma vakaları bildirilmektedir. Ben insanlarımızı bu yönde de tedbir almaları, özellikle bu bölgeden hayvan alıp kesen insanları da bu nokta da uyarmak istiyorum. Yani Kurban Bayramı'nda KKKA hastalığının, hasta hayvanların kanından insanlarımıza geçmesini de arzu etmiyoruz. Bu noktada mutlaka ellerinde eldivenle çalışmalarını öneriyorum. Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemelerini öneriyoruz ve insanlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.