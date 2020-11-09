Küresel arenada "Türkiye'de faiz artırımı" beklentisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasının zirvesindeki değişiklikler dünya basınında geniş yer buldu. Reuters'ın ulaştığı yabancı uzmanlar faiz artışı beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.
ABD merkezli Brown Brothers Harriman bankasının küresel para stratejileri başkanı Win Thin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak Reuters'a verdiği demecinde, "Türkiye'deki siyasi risk durumu haftasonu boyunca tırmandı" ifadesini kullandı.
Thin ayrıca, "Şimdi birçok kişi Ağbal'ın lirayı istikrara kavuşturmak için faiz oranlarını hızla artırmasını bekliyor. Muhtemelen katı kuralcı politikalar izleme özgürlüğüne sahip olmadan bu görevi üstlenemezdi" dedi.
ARTIŞ BEKLENTİSİ: EN AZ 600 BAZ PUAN
Goldman Sachs ve TD Bank analistleri ise 'Erdoğan'ın yakın müttefiki' olarak tanımladıkları yeni Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın, 19 Kasım'da gerçekleştirilecek genel toplantının hemen ardından, faiz oranlarını, "en az 600 baz puan" artırmasını beklediklerini ifade ettiler.
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