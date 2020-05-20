Küresel ticaret 2020'nin ilk yarısında sert daralacak
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret hacminin koronavirüs etkisiyle 2020'nin ilk yarısında sert bir şekilde daralabileceğini vurguladı.
Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) göre küresel ticaret hacmi Covid-19 pandemisinin küresel ticaret akımları üzerindeki etkisinden dolayı 2020 yılının ilk yarısında büyük bir ihtimalle sert bir şekilde düşecek.
İleriye dönük bir gösterge olan Ticaret Barometresi Mart ayında 87.6'ya geriledi. Göstergede 100 seviyesi ticaret hacminin orta vadeli trendini gösteriyor.
Cenevre merkezli kurumun açıklamasında "Gösterge Covid-19 salgınının ilk aşamasını kapsıyor ve ticaretin henüz dibi gördüğüne ilişkin bir sinyal yok" ifadesi yer aldı.
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