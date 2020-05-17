‘Küreselleşme’ gidiyor ‘adalaşma’ öne çıkıyor

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Covid-19’un küreselleşmeyi, bilinen anlamda sona erdirdiği, bunun yerini “adalaşma” trendinin alacağını belirtti.

“Türkiye’yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak” adlı raporunda değerlendirmeler yapan ve “Küreselleşme sona ermiş gibi görünüyor. Ekonomiler kendi adalarına dönüşüyor” diyen Kearney Türkiye Partneri Sean Wheeler, küresel markaların yerini yerel servisler ve ürünler, fiziki mağazalardan yapılan alışverişin yerini giderek artan oranda e-ticaretin alacağını öngördüklerini vurguladı. Wheeler, küreselleşme ile adalaşma dönemleri arasındaki farkları şöyle anlattı:

KORUMACILIK ARTTI

“Küreselleşme döneminde tedarik zincirleri çok katmanlı ve karmaşık bir nitelik taşırken Covid-19 sonrası adalaşma döneminde küresel değer zincirleri parçalanıyor; karmaşık sistemlerin birbirine olan ihtiyaçları gevşiyor ve liberal ticaret politikaları yerini korumacılık, ülkeler arası işbirliği yerini ise jeopolitik ve milliyetçilik alıyor.” Wheeler, küreselleşmenin yerini adalaşma trendine bırakmasından en fazla fayda sağlayacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini de belirtti.