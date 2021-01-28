Kurgu olduğu ortaya çıkan videoyu çeken youtuber serbest bırakıldı
İstanbul Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği video kurgu çıktıktan sonra gözaltına alınan Youtuber Fariz Bahşeliyev adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi.
Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri Bahşeliyev'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahşeliyev, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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