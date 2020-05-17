Kurultay için kurul kararı beklenecek
CHP’nin koronavirüs salgını nedeniyle parti meclisi (PM) kararıyla ertelenen 37. olağan kurultayının ne zaman yapılacağı konusunda Bilim Kurulu’nun kararının belirleyici olacağı vurgulandı.
CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak salgın nedeniyle ertelenme kararı alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “Delegelerimizin sayısı 1362. Minimum bir sayıyla yapmak istesek bile 2 bin, 2 bin 500 kişi oluyor. Bu tür büyük bir toplantının sağlık açısından düzenlenmesine dair bir sakınca olmadığına dair Bilim Kurulu bir açıklama yaptıktan sonra biz toplantımızı düzenleriz. Sonbahar olabilir. Biz zaten hazırız.”
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