Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'

10 Kasım 2020 Salı, 08:11

Uzmanlar, kurutulmuş meyve ve sebzelerde aflatoksin mantarına karşı vatandaşları uyardı. Aflatoksin mantarının pek çok hastalığa neden olduğunu ifade eden uzmanlar, kurutulmuş gıdaların uzun süre kullanıldığında karaciğer kanserine neden olduğunu bildirdiler.



Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan, "Bir küf çeşidi olan aflatoksin, çok sayıda hastalığa sebep oluyor. Kanserojen özellik taşıyan aflatoksin, hepatit, HIV gibi hastalıkların da oluşmasına neden oluyor. Bağışıklık sistemini de baskıladığı için vücut içerisine alınması gereken vitamin ve minerallerin de etkisini azatlığına dair çalışmalar bulunuyor. Dışarıdan satın alınan kuru gıdaların hangisinde bu mantarın olduğu anlaşılmıyor. Bu yüzden kuru olarak tüketilecek gıdaların mümkün olduğunca evde kurutulması daha sağlıklı olacaktır. Evde kurutulan meyve ve sebzelerde de bu mantarın oluşmamasını sağlamak için nemli ve kuytu köşelerde, fırın gibi ısı verecek olan eşyaların yakınında saklanmaması gerekiyor. Bu yerlerde kurutulup, saklandığı zaman aflatoksin olmayan ürünlerin de bulaş riskini artırmış oluyor. İncir, domates kurusu, pul biber, vişne, kiraz, elma kurusu gibi kurutulmuş yiyeceklerde aflatoksinin tutunma olasılığı çok daha yüksek" dedi.

AMBALAJLI ÜRÜN TERCİH EDİN

Açıkta satılan kurutulmuş gıdalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Güzelcan, şöyle devam etti:

"Güvenilir firmaların ambalajlı ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle pul biber, aflatoksin riski taşıyan kurutulmuş baharatların başında geliyor. Bu yüzden kişilerin dışarıda satılan açık ürünleri değil, paketli ürünleri alması gerekiyor. Uzun vadede aflatoksin tüketimi karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet veriyor."



