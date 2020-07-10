Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 15 aylık görev süresini değerlendi

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:50

Kentin çehresini değiştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası 30 yıllık uykusundan uyandı. Değişim kentimizin hemen her köşesinde görülebiliyor. Uzun yıllardır hizmet girmeyen mahallelerimizin sorunlarını bölgenin tüm alt ve üstyapısını yeniledik ve kentimize yeni yeşil alanlar kazandırdık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Fakat hatalı iş yapmadık” dedi.

Kuşadası’nın en önemli sorunlarından olan şehiriçi trafik problemine önemli bir dokunuş yaptıklarının altını çizen Başkan Günel, “Kentimizin trafiği özellikle yaz aylarında büyük bir çileye dönüşüyordu. Hayata geçirdiğimiz ‘Trafik Sakinleştirme Projesi’ sayesinde ilçemiz rahat bir nefes aldı. Önümüzdeki süreçte projeninn faydalarını tüm vatandaşlarımız görecek” diye konuştu. İlçe turizmini hak ettiği yere getirmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Günel, “Kuşadası denildiğinde akla ilk olarak turizm gelir. Biz bu algıyı yaşatmak için de çalışıyoruz. Turizmle anılan kentimizi sektörde hakettiği yere getirmek istiyoruz” diye konuştu. Kuşadası’nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimiz iklimi ve verimli topraklarıyla tarımın merkezi olabilecek bir yapıya sahip. Biz bu doğal değeri kullanabilmek için yerel üreticimize öncülük yaptık. Yerel üreticiden temin ettiğimiz doğal ürünleri haftanın her günü farklı bir mahallemizde uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuyoruz” ifadelerini kullandı.