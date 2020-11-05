Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha
Kuşadası’nda gece saatlerinde meydana gelen 3.3'lük depremin ardından saat 15.40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından peşpeşe artçı depremlerle sarsılmaya devam eden Kuşadası’nda saat: 15.40 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
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