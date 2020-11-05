Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Kuşadası’nda gece saatlerinde meydana gelen 3.3'lük depremin ardından saat 15.40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İHA
05 Kasım 2020 Perşembe, 16:02
Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha
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Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından peşpeşe artçı depremlerle sarsılmaya devam eden Kuşadası’nda saat: 15.40 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.


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