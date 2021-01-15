'Kuşadası’nın vakit kaybına tahammülü yok'

15 Ocak 2021 Cuma, 09:05

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kentin sorunlarını gidermek için bir fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile kendi rekorunu kırdı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren “Kaybedecek vaktimiz yok” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan kentimiz Kuşadası’nın uzun yıllardır çözüm bekleyen pek çok sorunu vardı. Bu nedenle de daha fazla vakit kaybına tahammülü yoktu. Planlamalarımızı bu anlayış doğrultusunda yaparak pandemi koşullarına rağmen tüm saha ekiplerimiz ile birlikte 7 gün 24 saat mesai harcadık, harcıyoruz. Bu daha başlangıç. Yapacak çok işimiz var” diye konuştu.