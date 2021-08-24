"Küskün" Feghouli bu sezon ligdeki ilk golünü attı
Geçen yılın 2. yarısında kafaca takımdan uzaklaşan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşme sonrası eski günlerine geri döndü.
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Feghouli, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol attı.
Feghouli'nin dönüşünde teknik direktör Fatih Terim'in rol oynadığı ve ünlü oyuncuya, kariyeriyle ilgili bazı öğütler verdiği öğrenildi.
Süper Lig’in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray’da beraberlik golünü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli attı. Müsabakanın 30. dakikasında sol kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içe girip verdiği pasta Cicaldau’nun vuruşta dönen topu Feghouli ağlara gönderdi.
31 yaşındaki futbolcu ligde geride kalan 2 haftada da forma giyerken, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Cezayirli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda 4-2 kazandıkları St Johnstone müsabakasında da 1 gol atmıştı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Sofiane Feghouli, 87. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.
Video Haberler
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- AKP'den Zeynep Gül Yılmaz açıklaması
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor